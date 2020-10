Mulher morre após tiroteio no Jardim Monte Mor em Botucatu

As Forças Policiais de Botucatu atenderam na noite desta terça-feira, dia 20, um tiroteio no bairro Jardim Monte Mor, em Botucatu.

Segundo apurou o Acontece Botucatu, duas mulheres foram atingidas com os disparos. As vítimas foram socorridas para o Pronto Socorro do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu.

Uma das mulheres morreu com os ferimentos de vários tiros, segundo informações. A outra vítima teve ferimentos menos graves, porém, por se tratar de uma gestante precisou passar por outros procedimentos.

Um homem que passava pelo local também ficou ferido com os disparos e foi socorrido. O local do atentado é um trailer nas proximidade de uma praça no Jardim Monte Mor.

Segundo testemunhas, uma moto passou atirando, atingindo as vítimas. As identidades das pessoas atingidas não foram divulgadas e a Polícia ainda atende o caso. Não há informações sobre prisão dos autores até o momento.

