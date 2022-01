Mulher morre após ser espancada em Botucatu

Arquivo Acontece Botucatu

A Polícia Civil de Botucatu, através da DIG (Delegacia de Investigações Gerais), está investigando um provável caso de homicídio (como está em boletim) em Botucatu. Segundo informações registradas pela Polícia, uma mulher morreu na sexta-feira, dia 28, após ser espancada.

A vítima é Regina Aparecida Juvêncio, de 36 anos. O boletim de ocorrência foi registrado pelo irmão da vítima na central de Polícia Judiciária em Botucatu.

Ele disse que nesta data recebeu uma ligação do PS do Hospital das Clínicas dando conta de que sua irmã deu entrada no local após ser espancada, falecendo na sequência.

Ela teve uma parada cardiorrespiratória por conta dos graves ferimentos, informa relatório policial. Os médicos tentaram reanimá-la, mas sem sucesso.

Diz boletim, que o filho da vítima afirmou que ela morava na rua e que tinha encontrado a mãe há dois dias, relatando que ela estava bem. Ele declara que a mãe lhe disse que estava em companhia de outros dois moradores de rua.

Em conversa com o Acontece Botucatu, o Delegado Seccional de Polícia, Dr. Lourenço Talamonte Neto, disse que a Polícia Civil vai aguardar o resultado do exame necroscópico. Não há ainda informação de onde ocorreu a agressão e quem a socorreu ao PS do Hospital das Clínicas.

A vítima foi vista recentemente pelas ruas, de acordo com relatos de pessoas nas redes sociais. A DIG já trabalha para colher depoimentos no Hospital e encontrar possíveis testemunhas para se chegar ao autor ou autores do crime.

