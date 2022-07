Mulher morre após perder controle do veículo e colidir com caminhão na Rondon em Anhembi

Um grave acidente entre um carro e um caminhão terminou com a morte de uma mulher na Rodovia Marechal Rondon (SP-300), no trevo de acesso a Anhembi (SP). O caso foi na última quarta-feira (29).

De acordo com a Polícia Rodoviária, a condutora do carro perdeu o controle da direção próximo ao quilômetro 219 e invadiu a pista contrária, colidindo frontalmente com um caminhão carregado de ração.

A vítima, de 44 anos, chegou a ser socorrida pelo Resgate da Rodovias do Tietê a levada ao pronto-socorro do Hospital das Clínicas de Botucatu (SP), mas não resistiu aos ferimentos.

A perícia esteve no local. A polícia investiga o motivo que fez a condutora perder o controle do veículo.

