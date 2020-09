Mulher morre após carreta tombar em alça de acesso na Rondon entre Botucatu e São Manuel

A Polícia Rodoviária registrou na noite desta quinta-feira, 17, um grave acidente na Rodovia Marechal Rondon. Segundo informações apuradas pelo Acontece Botucatu, uma carreta, placas do Rio Grande do Sul, carregada com cimento, tomou na alça de acesso ao km 269, entre Botucatu e São Manuel.

Duas pessoas ficaram presas nas ferragens, sendo necessária a presença do Corpo de Bombeiros de Botucatu. Unidades de Resgate da Rodovias do Tietê e SAMU também foram até o local.

O condutor ainda está preso nas ferragens e uma mulher não resistiu e morreu no local. Não há identificação das vítimas por enquanto.

Ainda de acordo com informações, duas crianças que estavam no acidente foram socorridas com ferimentos leves para São Manuel.

A carreta tem placas da cidade de Casca, no estado do Rio Grande do Sul. O fluxo de veículos foi parcialmente interditado no local.