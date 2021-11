Mulher morre afogada em lago na zona rural entre Botucatu e Pardinho

Arquivo Acontece Botucatu

Polícia Militar e Polícia Civil registraram na tarde desta quarta-feira, dia 10, um caso de encontro de cadáver no bairro Campos Elíseos, entre Botucatu e Pardinho. O fato ocorreu uma área de captação da Sabesp.

Segundo informações da Polícia, um homem que trabalhava no local visualizou o corpo de uma mulher boiando na água e acionou a Polícia Militar. Os policiais fizeram buscas no bairro por informações da vítima, quando populares indicaram o nome da mesma, bem como contato e familiares.

A vítima é Elza Aparecida dos Reis, de 53 anos, moradora de Pardinho, conforme consta em boletim de ocorrência. Familiares estiveram no local para o reconhecimento da vítima.

De acordo com as informações, não havia sinais de violência no corpo. O calçado da mulher foi encontrado perto do lago da Sabesp, o que pode indicar que a vítima se afogou.

A Polícia Científica foi acionada e compareceu no local. O corpo foi encaminhado para o IML e Polícia Civil deve investigar o caso.

