Mulher fica presa em veículo após acidente no Jardim Paraíso em Botucatu

Fotos: Acontece Botucatu

As forças de segurança de Botucatu atenderam na manhã desta segunda-feira, 05, a um grave acidente no Jardim Paraíso em Botucatu. Segundo apurado pelo Acontece Botucatu, dois veículos colidiram no cruzamento da Rua Laurindo Isidoro Jaqueta, no cruzamento com a Rua Antônio Nunes da Silva Sobrinho.

Segundo as testemunhas, um veículo de transporte de cachorros seguida pela preferencial, quando foi atingido por um Ford Fiesta, de cor cinza, que vinha em alta velocidade, segundo boletim de ocorrência.

Com o impacto, o furgão de transporte de animais, que estava apenas com a motorista, tombou e a mulher ficou presa na cabine. O outro motorista fugiu do local sentido bairro Monte Mor, porém, o para-choque dianteiro caiu, deixando a placa do veículo no local.

Com o registro do carro, a polícia irá identificar o motorista e descobrir o motivo da fuga. A vítima foi socorrida com ferimentos leves.

Trabalharam na ocorrência equipes dos Bombeiros, Polícia Militar e Guarda Municipal.