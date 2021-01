Mulher fica gravemente ferida após acidente na rodovia Castelinho em Botucatu

Polícia Rodoviária e Concessionária Rodovias do Tietê registraram no começo da noite nesta sexta-feira, 01, um grave acidente na Rodovia João Hipólito Martins, a Castelinho. O fato ocorreu no km 06 da rodovia.

Segundo levantou o Acontece Botucatu, a condutora de um VW Gol, com placas de São Manuel, perdeu o controle e bateu violentamente contra a defensa metálica da via. Chovia na hora do acidente.

A vítima, uma mulher de 36 anos, que não teve a identidade revelada, foi socorrida em estado grave pela unidade de Resgate da Rodovias do Tietê para o Hospital das Clínicas. De acordo com informações, a vítima corria o risco de amputação de uma das pernas.

A Polícia Civil deve investigar o acidente. Este é o segundo acidente registrado na região em menos de 24 horas, pois durante a madrugada um homem morreu atropelado na Marechal Rondon em São Manuel.