Mulher é socorrida após ser atropelada por moto no centro de Botucatu

O Corpo de Bombeiros atendeu na tarde deste sábado, dia 07, um atropelamento na Rua João Passos, área central de Botucatu. Segundo informações, uma mulher foi atropelada por uma motocicleta na esquina com a Rua Monsenhor Ferrari.

Uma equipe de resgate dos Bombeiros foi acionada para imobilizar e socorrer a vítima, de 36 anos. Ela estava com suspeita de fratura no fêmur e foi levada para o Pronto Socorro do Hospital das Clínicas.

Segundo apurado pelo Acontece Botucatu, a via registrava intenso movimento na hora da ocorrência. Apesar da gravidade, a vítima estava consciente. O motociclista não se feriu, de acordo com informações.

O trânsito ficou parado no entorno para a operação de resgate. Um boletim de ocorrência deve ser registrado e a Polícia Civil deve investigar o caso.

