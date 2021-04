Mulher é socorrida após ser atropelada na Marechal Rondon em Botucatu

A Polícia Rodoviária registrou no começo da noite desta segunda-feira, 12, um atropelamento na Rodovia Marechal Rondon em Botucatu. O caso ocorreu perto da passarela de pedestres que fica na frente do condomínio Vale do Sol.

Segundo informações publicadas pela Agência 14 News, um VW Fox estava no sentido capital – interior, quando uma mulher, de aproximadamente 30 anos, tentou atravessar a pista.

A vítima, que não teve o nome revelado, foi socorrida com gravidade por uma viatura de resgate da concessionária Rodovias do Tietê. O trânsito não precisou ser interditado e a Polícia Civil deve investigar o caso.