Mulher é presa por tráfico no Santa Eliza em Botucatu

A Guarda Municipal registrou neste domingo, dia 06, um caso de tráfico de drogas em Botucatu. A equipe GAPE (Grupo de Ações Preventivas Especiais) estava em patrulhamento preventivo no Jardim Santa Eliza, quando uma mulher, em atitude suspeita, tentou fugir ao avistar a viatura.

Foi efetuada a abordagem e ela confessou que estava com uma quantidade de entorpecente e dinheiro, diz boletim de ocorrência. Ela também afirmou que estava vendendo drogas no local para sustentar seu vício em drogas e o dinheiro era proveniente de entorpecentes já vendidos no local.

Com ela foram encontradas 40 pedras análogas ao crack e R$ 80,00 em diversas notas. Diante dos fatos, foi encaminhada ao plantão policial, onde a autoridade competente elaborou BOPC, de natureza tráfico de entorpecentes, ratificando a voz de prisão. A mulher de 31 anos ficou à disposição da justiça.

Compartilhe esta notícia