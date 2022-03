Mulher é presa por maus-tratos contra um cachorro em Botucatu

Operação Policial, realizada nesta segunda-feira, dia 21, através dos Policiais Civis da Delegacia Seccional de Polícia de Botucatu (equipe do “NECRIM”), verificou uma informação da Vigilância Ambiental sobre maus-tratos contra animais. O fato ocorreu na Vila Jardim, conforme descreve boletim de ocorrência.

Nas diligências, o investigador Wanderley Ribeiro de Faria e Valdinei Campanucci, coordenador da Vigilância Ambiental, acompanhados da veterinária Sabrina, supervisora do Canil Municipal, mantiveram contato com uma mulher, tutora de um cachorro que foi atropelado e estava com a pata quebrada.

Foram realizadas duas visitas anteriores na residência, sendo que esta foi orientada a buscar socorro veterinário para o animal. Na ação de hoje novamente constatou-se que a mulher não havia procurado nenhum tipo socorro para o animal.

Diante dos fatos foi presa em flagrante delito pelo art. 32, §1º, da Lei 9.605/98. Ela foi apresentada à Autoridade Policial para as medidas de Polícia Judiciária.

Após os trâmites, foi encaminhada à Cadeia Pública da cidade de Cesário Lange, onde permanece à disposição da Justiça. (RDO nº 862/2022. 1º DP de Botucatu).

Compartilhe esta notícia