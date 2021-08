Mulher é presa pela PM após atear fogo na casa do vizinho em Vitoriana

A Polícia Militar prendeu na noite de sábado, 28, uma mulher no distrito de Vitoriana, em Botucatu. Ela figura como suspeita de ter colocado fogo na casa de seu vizinho.

O fato teria ocorrido após uma briga com familiares do proprietário do imóvel, segundo informações passadas pela PM. A vítima não mora no local, mas sua casa foi totalmente destruído pelas chamas.

A mulher, de 33 anos, foi levada para o Plantão da Polícia Civil, onde foi registrado o boletim de ocorrência de incêndio criminoso. Ela ficou detida à disposição da justiça.