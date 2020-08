Mulher é presa em Botucatu após falso depósito bancário durante compra online em supermercado

Foi realizada nesta sexta-feira, dia 28, uma operação Policial com Policiais Civis da Delegacia de Investigações Gerais de Botucatu, com apoio da GCM Botucatu. O intuito foi de verificar e identificar o autor do crime de estelionato conforme boletim da Delegacia Eletrônica.

Diz relatório policial que uma empresa do ramo de supermercado, que efetua vendas online e WhatsApp, vinha sendo vítima de golpes. Uma cliente, com nome de Gabriela, efetuava compras e enviava comprovantes de pagamento na forma de DOC.

O golpe foi notado nas compras, pois os pagamentos nunca eram creditados na conta da empresa. Na operação de hoje, os policiais prenderam a mulher em flagrante delito na região do Jardim Paraíso.

O flagrante ocorreu no momento em que a empresa efetuava nova entrega de mercadorias em sua residência. Diz boletim da Polícia Civil de Botucatu que ela confessou ter feito as compras das mercadorias, simulando o pagamento através de falso depósito bancário, conforme RDO nº 1635/2020 1º DP de Botucatu.