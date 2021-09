Mulher é detida pela GCM após flagrante de pichação em Botucatu

A Guarda Civil Municipal foi acionada na tarde deste sábado, 04, após recebeu uma denúncia sobre pichação. O fato teria ocorrido no cruzamento da Rua Major Matheus com a rua Benjamin Constant, mais precisamente o muro do pontilhão.

Uma equipe conseguiu localizar a mulher, de 25 anos, na Carlos Silva, próximo ao local e já realizando outra pichação. Ela foi abordada e questionada, assumindo a autoria desta citada e também de outras que estão espalhadas pela cidade realizadas em dias anteriores.

Diante dos fatos, a mulher foi conduzida até o plantão policial, onde a autoridade de plantão elaborou Termo circunstanciado, além da apreensão de objetos usados na prática do delito, sendo 2 garrafas pet contendo tinta e 5 pincéis.

A parte foi ouvida e liberada. Também foram elaborados 7 autos de infração no valor de R$ 5 mil por cada pichação.