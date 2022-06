Mulher é assassinada durante assalto em Botucatu

Arquivo Acontece Botucatu

A Polícia Civil de Botucatu registrou neste sábado, dia 11, um assassinato na região do bairro Comerciários. Segundo boletim de ocorrência, uma idosa foi encontrada morta em uma residência.

A vítima é Sueli Fátima dos Santos, de 66 anos. O boletim cita que ela foi agredida durante um assalto, fato que será investigado. Ela morava sozinha estava amarrada com marcas de violência.

A Polícia Científica esteve no local para colher as primeiras provas do crime. Não há informação dos autores do crime. O fato será investigado pela Polícia Civil.

Compartilhe esta notícia