Mulher é agredida com paulada no rosto na Vila Maria, diz boletim da GCM

A Guarda Municipal registrou na noite de quinta-feira, dia 03, mais um caso de violência doméstica. O fato ocorreu na Vila Maria. Agentes estavam em patrulhamento preventivo, quando foram acionados via fone 199.

Segundo informações, uma mulher estava sendo agredida pelo seu ex-companheiro. No local a vítima relatou que foi agredida com um pedaço de pau em seu rosto e depois o agressor começou a desferir socos e chutes por várias regiões do seu corpo, fato este não presenciado pela equipe da GCM.

Ela também informou que possui medida protetiva em vigência contra o ex, que foi confirmado pelo banco de dados GCM Digital. O homem fugiu do local antes das chegada dos Guardas, segundo boletim.

Passadas as características, uma viatura da GCM conseguiu localizar o suspeito nas proximidades. A vítima foi conduzida ao Pronto Socorro Adulto, onde passou por atendimento médico e permaneceu em observação.

O indiciado foi conduzido ao Plantão Policial, onde o delegado de plantão tonou ciência dos fatos e elaborou o BO de Violência Doméstica, Lesão Corporal e Descumprimento de Medida Protetiva. O homem, de 37 anos, foi recolhido à Cadeia Pública de Itatinga,

