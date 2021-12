Mulher desmaia após ser espancada por homem em São Manuel

Foto reprodução

Imagens de uma câmera de segurança que começaram a circular nas redes sociais nesta semana revelaram uma violenta agressão praticada por um homem contra uma mulher de 37 anos no último dia 21 de novembro, em frente de um bar na região central de São Manuel.

No vídeo, é possível ver um homem sem camiseta sendo contido por outras pessoas. Ele escapa e inicia uma série de agressões com socos e chutes contra uma mulher. Ela cai, bate a cabeça num carro e fica desmaiada na sarjeta.

Mesmo caída, o agressor ainda a pega pelo cabelo e desfere um soco com ela desacordada.

Segundo a vítima relatou no boletim de ocorrência, ela estava no bar, no bairro Aparecida, quando o homem a tentou assediar. Após informar que era casada e que não atenderia ao assédio, teve início a discussão com agressões.

Ainda segundo seu relato, o homem teria tentado a enforcar, a atropelar e teria ameaçado com uma arma.

Após ser agredida, a mulher foi levada para casa por uma amiga. No dia seguinte, ela procurou a polícia e relatou o espancamento. O caso foi registrado como lesão corporal e por expor a vida ou a saúde de alguém a perigo direto e iminente.

De acordo com a Polícia Civil de São Manuel, um inquérito foi instaurado para apurar o ocorrido e o homem já foi indiciado – o teor do indiciamento não foi informado. A mulher passou por exame de corpo de delito no Instituto Médico Legal (IML).

