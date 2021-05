Mulher de Botucatu que estava desaparecida é encontrada morta em Itatinga

A Polícia Civil de Botucatu esclareceu o desaparecimento de Nilceia Ferreira, que estava desaparecida desde a semana passada de Botucatu. Ela havia saído de Botucatu com um homem que havia conhecido pela internet e estava se relacionando.

Porém, a família não conseguiu mais contato com ela e acionou a polícia. O suspeito foi preso e na tarde desta quinta-feira, 20, os policiais da DIG, Delegacia de Investigações Gerais, coordenada pelo delegado Celso Olindo, foram até uma chácara em Itatinga, onde o corpo foi encontrado no meio da mata.

O suspeito havia sido preso no final de semana por não pagar pensão alimentícia a uma outra mulher. A polícia questionou o paradeiro de Nilceia, momento houve a confissão do crime.

Ele indicou o local do assassinato e contou que a mulher foi morta com um canivete. A polícia também conseguiu o testemunho de um motorista de aplicativo, que levou o casal até o local do crime. Apesar de ter confessado e indicado o local do crime, perante a justiça ele é considerado suspeito.

Com informações da Agência 14 News.