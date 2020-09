Caixa de padaria é rendida por assaltante na região central de Botucatu

A Polícia Militar registrou nesta segunda-feira, dia 14, um caso de roubo na região central. Uma equipe foi acionada via copom para atendimento dessa ocorrência em uma padaria na Rua Carlino de Oliveira.

Segundo boletim de ocorrência, no local a vítima declarou que pode volta das 19h00, uma pessoa trajando roupa preta do tipo agasalho e com uma touca ninja, aparentemente do sexo feminino, entrou na padaria onde ela encontrava-se trabalhando.

A vítima relata que essa mulher portava uma arma de fogo, anunciou o assalto e exigiu que a mesma lhe entregasse o dinheiro do caixa. Foi retirada a quantia de R$ 400,00 e na sequência a criminosa tomou sentido Rua Costa Leite.

A vítima não soube descrever mais características da arma de fogo. De posse destas informações viaturas da PM fizeram patrulhamento pelas imediações, mas não localizou a autora.