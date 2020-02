Mototaxista tem moto roubada na Cohab do Sesi

A Polícia Militar de Botucatu registrou um caso de roubo, na Cohab do Sesi, na noite desta quinta-feira, 27. De acordo com as informações do boletim de ocorrência, um mototaxista de 31 anos foi chamado para uma corrida na R. Tenente Alarico Alves Bastos.

Quando chegou ao local, foi abordado por um homem de aproximadamente 20 anos, trajando calça jeans, bota e blusa de moletom escura, que anunciou o roubo lhe obrigando mediante grave ameaça com arma de fogo tipo revólver, a entregar a moto e o aparelho celular marca motorola.

A vítima ainda viu o autor do roubo desligando o aparelho celular e conduzindo a motocicleta sentido rodovia Marechal Rondon. O caso será investigado pela Polícia Civil.