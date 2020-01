Motorista perde controle de caminhonete e derruba poste em Botucatu

As Forças de Segurança registraram na tarde desta segunda-feira, 13, um acidente de carro na região do Jardim Paraíso com o Flamboyant. O fato foi na Rua Carlos Guadanini e assustou os moradores do local.

Segundo informações levantadas pelo Acontece Botucatu, uma condutora perdeu o controle da caminhonete por motivos que ainda serão investigados e atingiu um poste de energia. Vários fios e cabos energizados caíram sobre o veículo, motivo pelo qual a vítima ficou presa dentro dele.

O acidente mobilizou SAMU, Bombeiros, Polícia Militar, Guarda Municipal, Defesa Civil e CPFL. Está sendo feita remoção dos cabos para o resgate. Segundo informações, a condutora do veículo não sofreu ferimentos graves.