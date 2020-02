Motorista morto após ônibus cair em cratera é identificado

Tragédia na Rondon em Botucatu

O condutor do motorista do ônibus que caiu na cratera do km 258 da Rodovia Marechal Rondon Marechal Rondon, ma manhã desta segunda-feira, dia 24, foi identificado. Trata-se de Talison Camilo da Silva Oliveira, de 29 anos.

A vítima morava em Bauru e trabalhava com fretamento rodoviário. Segundo informações, o motorista teve um problema mecânico, não esperou atendimento da concessionária, seguiu viagem e perdeu o freio antes da cair no buraco.

O acidente ocorreu em um polêmico desvio existente nesse trecho após uma enorme cratera se abrir na pista após a chuva do dia 10 de fevereiro. O local está envolto de muita polêmica desde que a pista foi reaberta no dia 14, uma sexta-feira.

Diversos motoristas reclamam que o local apresenta muito perigo, além de gerar todos os dias longas filas de veículos em horários de pico.

Veja como foi o acidente

A Polícia Rodoviária está atendendo neste momento um acidente da no KM 258 da Marechal Rondon em Botucatu. Segundo as primeiras informações, um ônibus de passageiros perdeu o controle e caiu na cratera aberta entre Botucatu e São Manuel após a chuva do dia 10.

Segundo informações levantadas pelo Acontece Botucatu, o ônibus teve um problema mecânico, mas seguiu viagem. Logo depois o veículo perdeu o freio, invadiu o trecho sinalizado e caiu na cratera.

O veículo tem placa de Bauru e estava no sentido Botucatu-São Manuel, segundo informações apuradas pelo Acontece. O motorista do ônibus morreu no acidente, segundo as primeiras informações, mas ele não foi identificado ainda.

“Ele simplesmente invadiu onde tinha a sinalização perto do buraco ali no desvio e mergulhou nessa cratera. Foi horrível”, disse ao Acontece Botucatu uma testemunha que pediu para não ser identificada.

Não informações concretas até o momento sobre o ponto da partida do veículo e o destino.

No momento Polícia Rodoviária e Rodovias do Tietê estão no local. Os Bombeiros também foram acionados para retirar o corpo das ferragens.

Nesse trecho da pista há um desvio que foi aberto na semana retrasada. O Acontece acompanha e traz mais informações em breve.

Veja imagens enviadas para o Acontece Botucatu