Motorista morre após capotar carro em rodovia de Anhembi

Segundo a Polícia Rodoviária, homem de 33 anos foi arremessado para fora do veículo na Rodovia Geraldo Pereira de Barros (SP-191). No carro foi localizada grande quantidade de entorpecentes. Causas do acidente serão investigadas.

Um homem de 33 anos morreu em um capotamento na manhã deste sábado (7) na Rodovia Geraldo Pereira de Barros (SP-191), em Anhembi (SP).

Segundo a Polícia Rodoviária, que atendeu a ocorrência, Everton Artur dos Santos foi arremessado para fora do veículo e morreu no local do acidente.

Ele estava em um Hyundai HB20, com placas de Americana – SP. Segundo o boletim de ocorrência, foi localizada uma grande quantidade de entorpecentes debaixo dos bancos do veículo. Foram apreendidos 155 pacotes em várias pedras de crack, além de mais de dois quilos de maconha em diversas embalagens.

As circunstâncias do capotamento e a procedência da droga serão investigadas pela Polícia Civil.

