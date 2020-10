Motorista morre após caminhão cair em ribanceira na rodovia Castelo Branco em Bofete

Homem de 66 anos chegou a ser socorrido com vida, mas não resistiu aos ferimentos do acidente na SP-280. Motorista de outro caminhão envolvido teve ferimentos leves.

Um homem de 66 anos morreu na tarde desta terça-feira (13) após o caminhão que ele dirigia cair numa ribanceira às margens da Rodovia Castelo Branco (SP-280), no quilômetro 177, em Bofete (SP).

De acordo com informações da Polícia Rodoviária de Botucatu, o motorista bateu na traseira de outro caminhão, perdeu o controle e caiu na ribanceira.

O homem chegou a ser socorrido com vida por socorristas da concessionária que administra o trecho, mas não resistiu e morreu em hospital de Bofete.

O motorista do outro caminhão envolvido no acidente teve ferimentos leves. A rodovia não precisou ser interditada e ainda não há informações sobre as causas do acidente.

