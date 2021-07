Motorista foge por 10 km após receber ordem de parada na Castelo Branco em Pardinho

A Polícia Rodoviária registrou na noite desta segunda-feira, dia 26, um caso de porte ilegal de armas na Rodovia Castelo Branco. Durante fiscalização a equipe do Tático Ostensivo Rodoviário-TOR tentou abordar um veículo, que estava com película não refletiva no para-brisa, o que impossibilitava observar os ocupantes.

O condutor desobedeceu a ordem de parada e foi iniciado acompanhamento que se entendeu por 10km. O veículo acessou um posto de combustíveis no km 198 da mesma rodovia e deslocou para um bairro atrás do posto, momento em que o condutor abandonou o veículo e empreendeu fuga a pé, juntamente com o passageiro, para uma área de mata.

Durante o acompanhamento foi solicitado apoio das equipes dos municípios de Botucatu, Pardinho, Bofete, viaturas do policiamento rodoviário e Ambiental e, durante as diligências, o condutor foi localizado.

Em vistoria veicular foi encontrado um revólver Rossi calibre 22, carregado com sete munições intactas, bem como algumas garrafas de bebidas, relógios, frascos de perfume, óculos de sol.

Foi constatado que o veículo é clonado e produto de roubo no município de Cotia em fevereiro desse ano. Os policiais militares deram voz de prisão ao condutor por porte ilegal de arma e Receptação.

A ocorrência foi encaminhada ao Plantão de Polícia Civil de Botucatu. Pelo DP, o delegado ratificou a voz de prisão e elaborou o registro do flagrante. O preso foi encaminhado a Cadeia Pública transitória de Itatinga.