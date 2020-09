Motorista fica ferido em acidente no trevo do Rio Bonito na SP-191

A Polícia Militar de Botucatu registrou um acidente de trânsito com vítima na tarde desta quarta-feira, 02. A colisão aconteceu no trevo de acesso ao Rio Bonito, na SP-191, Rodovia Geraldo Pereira de Barros, no começo da tarde.

Segundo testemunhas, devido a movimentação de caminhões na SP-191 o condutor de uma VW Parati teve a visibilidade prejudicada e atravessou a pista, no sentido Botucatu-Rio Bonito. Um o Audi-SQ5, que seguia pela rodovia atingiu a lateral do outro veículo.

A viatura de resgate do Corpo de Bombeiros de Botucatu socorreu o condutor da Parati, que ficou ferido. Os ocupantes do outro carro não se feriram. O caso será apurado em inquérito policial.