Motorista bate carro em muro no Itamarati e é preso por embriaguez

Moradores da rua Tomás Mateus Filho, no Jardim Itamarati, em Botucatu, levaram um susto na noite desta quinta-feira, 27. Um motorista conduzia um veículo Chevrolet Vectra e perdeu o controle da direção, atingindo violentamente o muro de uma casa, por volta das 23 horas.

A Polícia Militar foi acionada e consta em boletim de ocorrência que o condutor estava sentado no interior do veículo, com escoriações em decorrência do acidente, porém, se recusou a ser submetido a qualquer tipo de atendimento médico.

Ainda segundo o B.O., ele estava falando palavras desconexas, com olhos avermelhados, voz pastosa e apresentando muita ironia ao responder o que lhe era questionado.

Por este motivo foi constatado pelos PMs que o motorista estava sob influência de álcool. Ele foi então autuado e conduzido até o plantão permanente, onde a autoridade policial após tomar ciência dos fatos solicitou a presença de médico legista, que atestou que o mesmo estava embriagado, sendo assim preso em flagrante, permanecendo à disposição da justiça.