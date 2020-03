Motociclista sofre acidente na Alcides Soares em Botucatu

A Polícia Militar registrou na noite desta quarta-feira, 11, mais um acidente na Rodovia Alcides Soares. Segundo informações apuradas pelo Acontece Botucatu, uma motocicleta perdeu o controle e avançou na ribanceira.

Este acidente ocorreu a poucos metros do local onde horas antes um caminhão caiu em uma ribanceira. A PM está no local sinalizando o trânsito.

Ainda de acordo com informações, o motociclista foi socorrido com ferimentos, mas consciente. SAMU e Bombeiros estavam no local.

A vicinal está com o asfalto em péssimo estado. Com a interdição da SP-191, caminhões pesados estão circulando pela Alcides Soares, o que complica ainda mais a situação.

Lembrando que no último sábado, 07, um caminhão carregado com tubos de PVC tombou na Alcides Soares. O motorista foi socorrido com ferimentos leves.