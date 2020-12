Motociclista morre em acidente na Alcides Soares em Botucatu

As Forças de Segurança de Botucatu registraram um acidente fatal na noite desta sexta-feira, 04, na vicinal Alcides Soares, que liga Botucatu ao distrito de Vitoriana. Daniel Martins, de 59 anos, morador de Botucatu, morreu no local.

Segundo as primeiras informações, duas motos teriam se chocado. A vítima morreu no local, que fica entre a fazenda Lageado e Vitoriana, no início da descida da serra. O outro motociclista foi socorrido e levado ao hospital.

A Guarda Municipal de Botucatu e a Polícia Militar realizaram os primeiros atendimentos. A Polícia Científica foi acionada para realizar a perícia e dar início às investigações que irão apurar as causas do acidente.