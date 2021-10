Motociclista morre depois de bater contra ônibus circular em Rubião Júnior

A Polícia Militar registrou um acidente fatal na noite desta sexta-feira, 15, em Botucatu. O caso aconteceu no cruzamento das ruas José Batista e Expedicionário Orlando Pesavento, no Distrito de Rubião Júnior.

Segundo o boletim de ocorrência, que foi registrado no Plantão da Polícia Civil, Rogerio Alexandre da Silva, de 31 anos, conduzia uma motocicleta e colidiu contra a lateral de um ônibus circular de Botucatu, de propriedade da empresa Reta Transportes.

Com a colisão, Rogério sofreu ferimentos graves e foi socorrido pelo SAMU, porém, não resistiu aos ferimentos e morreu ao dar entrada no PS Municipal. Ainda de acordo com as informações do boletim de ocorrência, a motocicleta não foi identificada, já que pessoas desconhecidas lavaram o veículo embora.

O caso segue agora para investigação, para que seja apontada as causas do acidente. Nenhum ocupante do ônibus sofreu ferimento. Rogério será enterrado neste sábado, 16, às 16h00 horas no Cemitério Jardim, em Botucatu.

A reportagem do Acontece Botucatu entrou em contato com a empresa de ônibus e aguarda um posicionamento.