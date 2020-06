Motociclista morre atropelado entre a Dante Delmanto e Marechal Rondon em Botucatu

Fotos Acontece Botucatu

A Polícia Militar Rodoviária registrou um grave acidente na noite desta sexta-feira, 05, entre a Avenida Deputado Dante Delmanto e o trevo de acesso à Rodovia Marechal Rondon.

Segundo informações colhidas no local pelo Acontece Botucatu, houve uma colisão entre moto e uma carroça, sendo que o motociclista perdeu o controle, vindo a cair. Na sequência ele foi atropelado por um veículo VW Gol, que vinha no sentido contrário.

A vítima é Heleandro Suman, de 46 anos. Ele foi levado pelo Resgate do Corpo de Bombeiros em estado muito grave para o Hospital das Clínicas, mas infelizmente não resistiu e faleceu.

Segundo levantou o Acontece Botucatu, a carroça estava sem iluminação e em local escuro, sob a ponte logo após o trevo da Rondon. A Polícia Científica foi acionada e esteve no local para periciar os veículos envolvidos.

O trânsito ficou complicado no local, que registra uma grande movimentação neste horário e foi disciplinado no sistema siga e pare, com apoio de policiais militares e equipes da concessionária Rodovias do Tietê.

*Notícia atualizada às 19h47 com a identificação da vítima e após a família ser comunicada pelo Hospital.