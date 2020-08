Motociclista morre após colisão frontal na Marechal Rondon em Conchas

Mais um acidente na região; morador de Conchas não resistiu aos ferimentos (Arquivo Acontece Botucatu)

A Polícia Militar Rodoviária registrou na noite deste sábado, 22, uma colisão frontal entre carro e moto na Rodovia Marechal Rondon (SP-300), altura do município de Conchas.

Segundo levantado pelo Acontece Botucatu, uma moto, que estaria com luzes a farol apagados, quando se chocou frontalmente com o veículo que vinha no sentido contrário.

A equipe de Resgate da Rodovias do Tietê compareceu rapidamente no local para atendimento e transporte das vítimas. Uma viatura do Resgate do Corpo de Bombeiros também foi acionada.

Os ocupantes do veículo tiveram ferimentos leves e foram socorridos para atendimento médico. O condutor da moto foi socorrido para o Hospital das Clínicas de Botucatu, mas infelizmente não resistiu.

Até o fechamento desse texto não havia divulgação de sua identidade, apenas se tratando de um morador de Conchas. O trânsito no local foi disciplinado pela Concessionária Rodovias do Tietê.

O local do acidente é de pista simples. As causas concretas do acidente deverão ser investigadas pela Polícia Civil.