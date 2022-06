Motociclista morre após colisão com carro na Rondon em Botucatu

Mais um acidente foi registrado no início da noite deste sábado, 11, em Botucatu. Desta vez uma colisão entre carro e moto tirou a vida da motociclista, no quilômetro 248 da Rodovia Marechal Rondon, sentido Botucatu-Bauru.

Segundo as informações, a moto que ela pilotava colidiu lateralmente contra um Chevrolet Monza, que seguia no mesmo sentido.

A motociclista, que não teve a identidade revelada, caiu na pista e sofreu vários ferimentos. Ela chegou a ser socorrido pelo resgate da concessionária Rodovias do Tietê, mas morreu logo após dar entrada no hospital.

Os ocupantes do carro não se feriram. A polícia irá investigar as causas do acidente.

