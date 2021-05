Motociclista morre após acidente na serra de Botucatu

Foto: arquivo Acontece Botucatu

A Polícia Civil de Botucatu vai abrir inquérito para apurar a morte de um motociclista que sofreu um acidente na última sexta-feira, 28. Eugenio Henrique de Lima Barros, de 56 anos, que era morador de Botucatu, caiu com a moto no Km 237 da Rodovia Marechal Rondon, na Serra de Botucatu.

Ele estava em uma moto CG Titan, de 150 cilindradas e, em um primeiro momento, a polícia Rodoviária não apurou o que teria causado a queda do piloto. Eugênio foi socorrido, mas morreu horas depois no Hospital das Clínicas de Botucatu.

Agora, a policiais civis irão colher dados e informações para descobrir as causas do acidente. A vítima foi sepultada em Botucatu no último sábado.