Motociclista fica ferido gravemente em acidente com caminhão em Botucatu

Foto: Acontece Botucatu

Um motociclista ficou ferido gravemente depois de chocar a moto em que estava contra um caminhão. O acidente aconteceu na tarde desta quinta-feira, 14, na Rua Dr. João Candido Villas Boas, perto da Rotatória da Avenida Leonardo Villas Boas com a Dante Delmanto.

Segundo as informações a motocicleta chegou a ficar presa debaixo do caminhão, que de transporte de areia. O homem foi socorrido consciente e levado pelo resgate do Corpo de Bombeiros ao pronto socorro do Hospital das Clínicas, com fratura exposta em uma das pernas.

Uma unidade do SAMU prestou apoio no atendimento. A polícia deve investigar as causas do acidente.