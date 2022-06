Motociclista fica ferido em acidente na Curuzu em Botucatu

Fotos: Acontece Botucatu

Um motociclista ficou ferido em um acidente entre a moto que ele pilotava e um VW Gol. A colisão aconteceu na Rua Curuzu, no cruzamento com a Capitão José Paes de Almeida, no centro da cidade.

Segundo uma testemunha, o motorista do gol descia pela Capitão José Paes de Almeida e passou pelo semáforo existente no local, quando o equipamento mostrava a luz amarela.

Dois motociclistas seguiam pela Curuzu. Um deles conseguiu desviar do carro, já o outro atingiu a lateral. Com a batida, o gol invadiu a calçada e ficou preso em um trilho de proteção na esquina.

Apesar do susto, o motociclista foi socorrido com ferimentos leves. Os ocupantes do carro não se feriram. A polícia militar registrou um boletim de ocorrência.

