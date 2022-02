Motociclista fica ferido após colisão com veículo na Vital Brasil

O Corpo de Bombeiros registrou no começo da noite desta sexta-feira, 04, um acidente de trânsito na Avenida Vital Brasil. O fato envolveu uma moto e um carro em um dos pontos mais movimentados da via.

Segundo informações de testemunhas no local, o motociclista estava no sentido Rodoviária, em sua preferencial, quando no cruzamento com Rua Dr. Mário Soares, houve uma colisão com um veículo Mercedes-Benz, que teria invadido a preferencial da via.

Uma viatura do resgate dos Bombeiros foi acionada para socorrer o motociclista, que apesar de estar consciente, aparentava ferimentos. Ele foi imobilizado e socorrido até o Pronto Socorro do Hospital das Clínicas de Botucatu.

Por ser um trecho movimentado e com bares e lanchonetes ao redor, muitas pessoas testemunharam a colisão. A Polícia deve investigar as causas do acidente.

Compartilhe esta notícia