Motociclista é socorrido após acidente no centro de Botucatu

Fotos Acontece Botucatu

As forças de segurança registraram um acidente de trânsito no começo da tarde desta sexta-feira, dia 04, na área central de Botucatu. O fato ocorreu no cruzamento das ruas João Passos e Major Leônidas Cardoso.

Segundo informações de testemunhas no local, uma moto Honda CG Titan estava em sua preferencial pela João Passos, quando um GM Prisma avançou pela Major Leônidas Cardoso, ocasionando uma colisão na esquina.

Com o impacto, o motociclista caiu, reclamando de muitas dores. O acidente chamou atenção de populares e o trânsito, que já é intenso no local, ficou lento.

O condutor da moto estava consciente, mas com suspeita de fratura em uma das pernas de acordo com testemunhas. Ele foi atendido e socorrido por uma equipe do SAMU. O condutor do veículo nada sofreu.

