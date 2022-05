Motociclista é socorrido após acidente na Castelinho em Botucatu

Acontece Botucatu

A Polícia Rodoviária registrou no começo da tarde deste sábado, dia 21, um acidente na rodovia Castelinho. Segundo informações, houve uma colisão entre uma motocicleta Honda GC 150 e um veículo Fiat Strada na alça de acesso com a rodovia Marechal Rondon.

O trânsito ficou lento na pista sentido Marajoara – Botucatu, com um pequeno desvio pelo acostamento para que fosse feito o resgate do motociclista. O fluxo foi disciplinado pela Polícia Militar.

Segundo boletim da Polícia Militar, o condutor do veículo alegou foi surpreendido com uma pancada na traseira do seu veículo. A Polícia Civil deve apurar as circunstâncias do acidente.

Viaturas de resgate da concessionária Rodovias do Tietê atenderam o condutor da moto. Ele foi socorrido com ferimentos e suspeita de fratura em uma das pernas para o Pronto Socorro do Hospital das Clínicas.

Compartilhe esta notícia