Motociclista é socorrida em estado grave após queda de moto na Rondon em Botucatu

Arquivo Acontece Botucatu

Um grave acidente foi registrado na tarde desta terça-feira, dia 14, na rodovia Marechal Rondon, em Botucatu. Segundo informações, uma motociclista perdeu o controle e sofreu uma queda na via.

A vítima, uma jovem, trafegava no sentido leste (Botucatu), tendo como referência de local a empresa Caio. Não se sabe ainda o motivo da queda. Ela conduzia uma Honda Biz.

Uma viatura de resgate da concessionária Rodovias do Tietê esteve no local e socorreu a condutora, que não teve o nome revelado. Segundo informações ela foi levada ao PS do Hospital das Clínicas em estado grave.

Uma equipe da concessionária fez a sinalização do trânsito, que é intenso local no final da tarde. As causas do acidente serão investigadas posteriormente.

Compartilhe esta notícia