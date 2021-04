Motociclista é socorrida após colisão com veículo na Gastão Dal Farra em Botucatu

A Polícia Militar registrou na manhã desta quinta-feira, 08, um grave acidente na rodovia Gastão Dal Farra, em Botucatu. Segundo as primeiras informações, uma motocicleta colidiu com um veículo VW Gol em um cruzamento em frente a Cesp.

De acordo com relatos de testemunhas, a condutora da motocicleta recebeu os primeiros atendimentos ainda no solo e foi socorrida em estado grave por uma unidade de resgate dos Bombeiros para o PS do Hospital das Clínicas.

O condutor do veículo nada sofreu. A identidade da vítima deste acidente não foi divulgada até o momento. A Polícia Civil investigará a colisão posteriormente.

O Acontece Botucatu acompanha.