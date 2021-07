Motociclista de Botucatu morre atingido por pneu de caminhão após acidente na Castelo Branco

A Polícia Rodoviária registrou na noite desta quinta-feira, 08, um grave acidente na Rodovia Castelo Branco (SP-280) envolvendo carro, caminhão e uma moto. O fato foi registrado no KM 206 da Rodovia, próximo ao pedágio de Itatinga, no sentido Capital-Interior, na região de Botucatu.

De acordo com informações, um VW Fox, com placas de São Paulo, atingiu violentamente a traseira de uma carreta. As vítimas, um casal de São Paulo, ficaram presa nas ferragens e morreram no local.

Na colisão entre os veículos, um pneu se desprendeu da carreta, rolou pela via, atingindo uma motocicleta com duas pessoas. O condutor da moto era Luciano Araújo, de 44 anos, morador de Botucatu, que infelizmente não resistiu aos ferimentos após ser socorrido.

Luciano trabalhava como entregador em Botucatu. Pelas redes sociais muitos amigos e parentes lamentaram sua morte.

O condutor do caminhão disse em depoimento que sentiu o impacto, não imaginando ser um veículo, motivo pelo qual ainda continuou por mais alguns metros, com o carro preso na traseira. A Polícia Civil vai investigar as causas dos acidente.

Com informações da Agência 14 News