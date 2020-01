Moradores do Ouro Verde ficam intrigados com carcaça de caminhão abandonada

Moradores do Jardim Ouve Verde em Botucatu se depararam esta semana com uma situação inusitada. Na chamada Rua Q do loteamento a carcaça de um caminhão foi descartada no local.

A imagem foi enviada por um morador nesta quarta-feira, 15, durante o programa Acontece no Ar. É possível notar a estrutura do veículo, sem as rodas e motor.

Após as imagens, começaram a surgir várias hipóteses para o fato. Uma delas é de que o caminhão tenha sido roubado e posteriormente depenado no local.

“Estou encaminhado uma foto do bairro onde moro, o Ouro Verde, desse caminhão entulhado que foi largado em nosso bairro. Está localizado na Rua Q do loteamento. Em junto com esse caminhão, todas as calçadas estão cheias de mato”, disse o ouvinte/internauta Rafael.

“Eu vi esse caminhão semana passada quando sai para caminhar e acredito que deve ter sido furtado e depenado lá. Acho difícil alguém descartar um caminhão”, disse um leitor que pediu para não ser identificado.

De acordo com outros moradores, o caminhão estaria lá desde o fim do ano passado. Esse não seria o único veículo abandonado no loteamento.

O Acontece Botucatu fez contato com a Guarda Municipal, que tomou conhecimento do descarte do caminhão e enviou uma equipe para o local.