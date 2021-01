Morador de Botucatu morre em acidente na Marechal Rondon

Concessionária Rodovias do Tietê e Polícia Rodoviária registraram na madrugada desta segunda-feira, 04, um acidente fatal na Rodovia Marechal Rondon. O fato ocorreu no km 230, depois da Serra de Botucatu, na altura de Anhumas.

Segundo informações passadas ao Acontece Botucatu, houve uma colisão frontal entre um veículo VW Gol e um caminhão. A rodovia SP-300 tem pista simples neste trecho.

O morador de Botucatu, Otávio Junior Pereira Muniz, que estava no carro, não resistiu aos ferimentos e morreu com o impacto. Já o motorista do caminhão não sofreu ferimentos.

O tráfego chegou a ser interrompido após o acidente, mas liberado depois. A Polícia Civil deve investigar as causas do acidente.