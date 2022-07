Microchips ajudam Canil Municipal a identificar tutores que abandonaram seus cães em Botucatu

Imagem internet

Nas últimas semanas o Canil Municipal resgatou dois cães abandonados que estavam microchipados. A informação foi divulgada nesta sexta-feira, dia 01.

Um macho foi encontrado perambulando pela região sul e quando o Canil Municipal localizou o tutor através do microchip, o mesmo alegou que não queria mais o animal, diz relatório do canil.

O caso foi encaminhado à Polícia Civil e o cão está em um lar temporário. Nesta semana, o Canil Municipal foi acionado para resgatar às margens da Rodovia Prof. João Hipólito Martins uma cadela, que supostamente staria no cio.

Foi verificado que o animal havia sido microchipado no mutirão de castração que ocorreu no mês de fevereiro deste ano. Como o tutor foi contatado e não se apresentou para reaver a guarda do animal, o caso também estará sendo encaminhado à Polícia Civil. A cachorra permanecerá aos cuidados do Canil Municipal.

