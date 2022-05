Menino de apenas 13 anos furta bateria de Fusca, mas é apreendido pela GCM em Botucatu

Acontece Botucatu

A Guarda Municipal registrou na manhã deste domingo, dia 08, um caso ato infracional furto na Vila Nova Botucatu. Uma viatura estava em patrulhamento pela praça Henrique Bokermann, quando os agentes avistaram um adolescente de 13 anos com um pacote feito com um moletom vermelho nas costa em atitude suspeita.

Diz boletim de ocorrência que ao ser abordado, apresentou nervosismo. Os Guardas notaram que o menino carregava uma bateria de carro. O mesmo confessou que havia furtado de um VW Fusca, de cor azul, na rua Dr. Jaguaribe, Vila dos Lavradores.

Juntamente com a sua responsável legal, o adolescente foi apresentado no plantão da Polícia Civil, onde foi ratificada a ocorrência. As partes foram ouvidas e liberadas.

