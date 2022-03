Menina é atropelada por moto em faixa de pedestre de avenida em Botucatu; vídeo

Segundo os bombeiros, a garota de 12 anos teve ferimentos leves, mas foi levada para o pronto-socorro do Hospital das Clínicas da Unesp por precaução. Motociclista e outras pessoas que estavam no local prestaram socorro à criança.

Uma menina de 12 anos foi atropelada na faixa de pedestre da Avenida Leonardo Villa Boas em Botucatu na tarde desta quinta-feira (17).

Uma câmera de monitoramento registrou o acidente. Nas imagens, a menina aparece com outra criança e as duas atravessam a via utilizando a faixa, quando no meio do caminho, a moto atinge a menina, que cai no chão. (Veja no vídeo acima).

A outra menina conseguiu desviar e depois corre para ajudar a criança atropelada, que logo se levanta e recebe ajuda de outras pessoas que estavam no local, inclusive do motociclista que parou para prestar socorro.

Segundo os bombeiros, a menina teve ferimentos leves, mas foi levada para o pronto-socorro do Hospital das Clínicas da Unesp por precaução.

Fonte: G1

