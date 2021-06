Médico suspeito de matar tio com 23 facadas em 2018 é preso enquanto fazia plantão na ala Covid em Areiópolis

Um médico de 27 anos que estava foragido da Justiça há um ano e meio pelos crimes de homicídio e tentativas de homicídio foi preso nesta quinta-feira (17) durante um plantão que realizava em hospital de Areiópolis (SP), onde atendia pacientes com Covid-19.

Segundo o G1 apurou, Jorge Fernando de Souza Silva teve a prisão preventiva decretada em janeiro de 2020. Ele é investigado por ser o principal suspeito de matar o tio dentro de um carro com 23 facadas no dia 1º de janeiro de 2018, em um ponto conhecido como Cruz de Ferro, em Agudos. Na época, ele estava concluindo a faculdade de medicina que cursou na cidade de Ouro Preto (MG).

De acordo com a Polícia Civil, o suspeito e o tio foram vistos dentro do veículo no dia do crime. A identificação de que ele era o responsável pelo o homicídio foi feita meses depois com base no exame de DNA feito com uma amostra de sangue encontrada no veículo. O exame confirmou que o sangue era da vítima.

Em nota, a defesa do médico informou que o processo atualmente tramita em segredo de Justiça e que, por isso, não pode fornecer informações detalhadas sobre o caso. A nota diz ainda que ele “é inocente, não tem qualquer tipo de relação com acusação, e isso será provado no decorrer do processo”.

Ainda conforme a polícia, no dia seguinte ao homicídio, em 2 de janeiro de 2018, o médico ainda tentou matar duas mulheres dentro de um carro no mesmo local. Mas as vítimas perceberam que ele levava dentro do veículo luvas, álcool, cordas, além de uma faca, e conseguiram fugir.

Após a tentativa de ataque contra as mulheres, em 3 de janeiro daquele ano, o então estudante de medicina esfaqueou mais um homem na Cruz de Ferro. A vítima conseguiu fugir e o suspeito ficou preso por 60 dias.

Desde que a prisão preventiva foi decretada, ele estava foragido. Jorge foi levado para a Delegacia de Agudos e será encaminhado para a cadeia de Avaí e, posteriormente, para o Centro de Detenção Provisória (CDP) de Bauru.

Em nota, a prefeitura de Areiópolis, através da Diretoria Municipal de Saúde, informou que mantém contrato com a empresa Serviços e Assistência Médica Bidim Lelis Ltda – EPP, e todos os médicos plantonistas que prestam serviços na unidade de saúde são contratados por esta empresa, não tendo qualquer vínculo com a administração municipal.

“Salientamos ainda que não tínhamos nenhum conhecimento dos fatos, onde o médico em questão está devidamente registrado no CRM, cujo registro está ativo, estando apto a prestar os atendimentos e nunca tivemos nenhum tipo de problema com a conduta profissional do mesmo”, informou o Executivo.

O dono da empresa Bidim Lelis afirmou, em nota, que o médico Jorge Fernando de Souza Silva prestou serviços de forma esporádica cobrindo eventuais faltas de médicos, e que estava na ala Covid em Areiópolis substituindo a médica que está em isolamento por ter se contaminado com a doença.

“O profissional sempre trabalhou corretamente, inclusive não havendo qualquer reclamação por parte dos pacientes que foram por ele atendido. A empresa desconhecia por completo a existência de qualquer problema criminal envolvendo o médico. A empresa sempre prima pela qualidade na prestação dos serviços e a atenção ao paciente”, ressaltou.

