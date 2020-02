Mais um acidente: caminhão cai em cratera na Rondon em Botucatu

A Polícia Rodoviária registrou mais um acidente da no Km 257 da Marechal Rondon em Botucatu. Segundo as primeiras informações, um caminhão perdeu o controle e caiu na cratera aberta entre Botucatu e São Manuel após a chuva do dia 10.

Não há informações concretas até o momento sobre o ponto da partida do veículo e o destino, mas o acidente novamente ocorreu no sentido Botucatu-São Manuel, local onde se encontra a cratera, que ainda não foi fechada. Polícia Rodoviária e equipes de resgate da concessionária Rodovias do Tietê foram ao local.

Sabe-se que o motorista foi socorrido pela equipe da Concessionária em estado grave e levado pelo SAMU para o Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu. O motorista ainda não teve a identidade revelada.

O caminhão , com placas de Tupã-SP, estava carregado com óleo de azeite, suco de uva em vasilhames de vidro, entre outros. Havia muita lama e vidros espalhados pelo local, o que dificultou os trabalhos, segundo apurado pelo Acontece Botucatu.

Lembrando que na última segunda-feira, dia 24, um ônibus caiu no mesmo lugar e o motorista de Bauru morreu. O local ainda contabiliza a morte de um caminhoneiro no dia 10, quando a cratera se abriu com a chuva.

Ainda nesse trecho, um caminhão tombou no desvio criado pela concessionária dias após a interrupção do fluxo por conta da cratera. No local há sinalização.

O trecho é alvo de muitas reclamações dos motoristas por conta da lentidão nesse trecho e falta de informações concretas da Concessionária sobre as obras no local. O Acontece acompanha e traz mais informações em breve.