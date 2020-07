Mais de 8 toneladas de maconha são achadas em caminhão carregado com milho na Castello Branco

Droga foi apreendida na rodovia Castello Branco, em Itatinga. Segundo a Polícia Rodoviária, é a maior apreensão na região de Botucatu deste ano.

Mais de oito toneladas de maconha foram apreendidas na rodovia Castello Branco, em Itatinga, na noite de sexta-feira (17). De acordo com a Polícia Rodoviária, foi a maior apreensão de entorpecente na região este ano.

Ainda de acordo com a corporação, uma equipe do Tático Ostensivo Rodoviário (TOR) fazia fiscalização no combate ao tráfico de drogas e demais ilícitos no quilômetro 208, na noite de sexta-feira (18), quando abordou o motorista do conjunto cavalo trator e semirreboque.

Em vistoria veicular no compartimento de cargas, os policiais encontraram 8.236,340 kg de maconha em meio ao milho.

Indagado, o caminhoneiro de 32 anos afirmou que carregou o milho em Dourados (MS) e foi até Ponta Porã (MS), onde pessoas levaram o veículo e depois devolveram. Afirmou também que não sabia para onde ia, pois estava sendo orientado via fone por batedores.

A droga foi apreendida e o homem foi levado para a delegacia de Botucatu, onde foi autuado por tráfico de drogas.

Fonte: G1